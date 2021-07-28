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У Мінінфраструктури розповіли, які дороги можуть стати першими платними в Україні

Середа, 28 липня 2021, 13:30
 
фото: укравтодор

У Мінінфраструктуи заявили, що першими платними дорогами в Україні можуть стати Краковець-Львів-Броди-Рівне і Стрий-Мукачево, але рішення про доцільність приймуть після завершення ТЕО цих проєктів.

Про це повідомила заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Анна Юрченко, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Юрченко, на сьогодні в Україні не так багато напрямків, де може бути платна автодорога, яка була б таким проєктом, що окупається, через рівень трафіку.

Йдеться виключно про будівництво нових концесійних доріг, які будуть дублювати існуючі безкоштовні маршрути.

"Укравтодор" до теперішнього часу отримав дві приватні ініціативи з підготовки двох нових концесійних проєктів. Класика жанру, коли це автодорога в чистому полі. Вона, швидше за все, буде платна.

Перша - це маршрут Краковець-Львів-Броди-Рівне (ініціатор - "Автомагістраль-Південь") - понад 200 км абсолютно нового будівництва, альтернативна дорога Київ-Чоп та М-10 Львів-Краковець", - сказала Юрченко.

За її словами, друга приватна ініціатива - дорога Стрий - Мукачево (ініціатор - Onur).

"На сьогодні в принципі не є проблемою дістатися зі Львова до Закарпатської області, але через перевали і забудови на існуючому напрямку технічно неможливо розширити дорогу до чотирьох смуг.

Тому зараз розглядається варіант будівництва нової автодороги, яка пройде трошки на схід існуючої дороги Київ-Чоп. Якщо зараз зі Львова до Закарпаття ми зазвичай доїжджаємо за 2,5 години, а взимку і довше, то нова дорога повинна скоротити час у дорозі в 2,5 рази", - розповіла заступник міністра.

Вона додала, що, за оцінками міністерства, ТЕО по Краковець-Львів-Броди-Рівне буде завершено до нового року, ТЕО по Стрий-Мукачево - дещо пізніше. Рішення про доцільність кожного проєкту буде приймати "Укравтодор", а потім погоджувати з Мінекономіки і Міністерством фінансів.

Нагадаємо:

Мінінфраструктури працює над реалізацією проєктів проєктів будівництва 6 автомобільних доріг у співпраці з приватними інвесторами - максимальна вартість користування ними залежатиме від транспортного засобу і сягатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр.

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Мінінфраструктури дороги

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