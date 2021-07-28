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НБУ попереджає про шахрайський сайт під виглядом BankID

Середа, 28 липня 2021, 10:10
 
нбу

Національний банк попереджає про можливі випадки створення шахрайських сайтів, які намагаються видати себе за Систему BankID НБУ.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Уже є факт виявлення подібного шахрайського сайту, де зловмисники пропонували користувачам залишити на сайті інформацію про платіжні картки та фінансовий номер телефону. Зараз цей сайт заблокований", – йдеться в повідомленні.

У НБУ нагадали, що система BankID НБУ та її сайт не вимагають збору будь-якої інформації від користувачів.

Національний банк не збирає і не зберігає персональні дані громадян, зокрема номери телефонів і платіжних карт. Система тільки забезпечує передачу персональних даних користувача в зашифрованому вигляді від банку постачальника послуги.

"Окремо звертаємо увагу, що взаємодія відбувається виключно між тими порталами послуг, які належать учасникам системи", – підкреслили в НБУ.

Економічна правда

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НБУ шахрайство

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