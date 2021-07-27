Всі розділи
Укр / Рус

На Київській митниці вилучили 30 тонн контрабанди

Вівторок, 27 липня 2021, 16:05
 

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з департаментом протидії контрабанді вилучили 30 тон товару на столичній митниці.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: У відомстві повідомили, що наразі проводяться обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці.

Вилучено понад 30 тон товару.

Попередньо встановлено, що один із поштових перевізників тривалий час завозив великими партіями з-за кордону товари широкого вжитку, брендовий одяг, електротовари та підакцизні товари під виглядом простих поштових перевезень.

У такий спосіб перевізник уникав сплати податків.

Лише у липні цей експортер завіз в Україну понад 150 тонн товару, не сплативши більше 30 мільйонів гривень податку.

Зараз працівники ДБР встановлюють коло причетних до схеми осіб, у тому числі серед співробітників митниці.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

митниця Київ контрабанда

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Тільки половина митників успішно пройшли тестування – Мінфін 22 липня 2021, 09:00
КС визнав неконституційною конфіскацію товарів у зоні спрощеного митного контролю 21 липня 2021, 15:45
Спрощення митних процедур: потрібні зміни 9 липня 2021, 17:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!