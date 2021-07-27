Зараз працівники ДБР встановлюють коло причетних до схеми осіб, у тому числі серед співробітників митниці.
На Київській митниці вилучили 30 тонн контрабанди
Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з департаментом протидії контрабанді вилучили 30 тон товару на столичній митниці.
Джерело: пресслужба ДБР
Деталі: У відомстві повідомили, що наразі проводяться обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці.
Вилучено понад 30 тон товару.
Попередньо встановлено, що один із поштових перевізників тривалий час завозив великими партіями з-за кордону товари широкого вжитку, брендовий одяг, електротовари та підакцизні товари під виглядом простих поштових перевезень.
У такий спосіб перевізник уникав сплати податків.
Лише у липні цей експортер завіз в Україну понад 150 тонн товару, не сплативши більше 30 мільйонів гривень податку.
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