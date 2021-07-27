Соцмережу LinkedIn заблокували в Казахстані

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Соцмережу для пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn заблокували в Казахстані за ініціативою Міністерства інформації і суспільного розвитку через рекламу інтернет-казино і створення фейкових акаунтів, що порушує законодавство країни.

Про це пише Forbes.kz з посиланням на прес-службу міністерства.

"У ході моніторингу на інтернет-ресурсі LinkedIn було виявлено ряд порушень законодавства, пов'язаних з рекламою інтернет-казино і створенням фейкових акаунтів від імені реальних людей, які не є їх власниками", - йдеться в прес-релізі відомства.

У міністерстві заявили, що розміщення подібних матеріалів суперечить не тільки вимогам законодавства Казахстану, але і внутрішнім правилам інтернет-ресурсу Linkedin.

У прес-релізі зазначається, що адміністрації сайту відправили повідомлення з вимогою усунення виявлених порушень і видалити відповідні матеріали.

"Однак, на жаль, з боку адміністрації інтернет-ресурсу LinkedIn заходів щодо усунення порушень прийнято не було. У зв'язку з цим міністерством було вжито заходів щодо обмеження доступу до зазначеного інтернет-ресурсу", - заявили у міністерстві.

При цьому відомство запевнило, що якщо соцмережа усуне порушення законодавства, доступ до неї буде відновлений.