Всі розділи
Укр / Рус

Соцмережу LinkedIn заблокували в Казахстані

Вівторок, 27 липня 2021, 13:40
 
фото: СNN

Соцмережу для пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn заблокували в Казахстані за ініціативою Міністерства інформації і суспільного розвитку через рекламу інтернет-казино і створення фейкових акаунтів, що порушує законодавство країни.

Про це пише Forbes.kz з посиланням на прес-службу міністерства.

"У ході моніторингу на інтернет-ресурсі LinkedIn було виявлено ряд порушень законодавства, пов'язаних з рекламою інтернет-казино і створенням фейкових акаунтів від імені реальних людей, які не є їх власниками", - йдеться в прес-релізі відомства.

У міністерстві заявили, що розміщення подібних матеріалів суперечить не тільки вимогам законодавства Казахстану, але і внутрішнім правилам інтернет-ресурсу Linkedin.

У прес-релізі зазначається, що адміністрації сайту відправили повідомлення з вимогою усунення виявлених порушень і видалити відповідні матеріали.

"Однак, на жаль, з боку адміністрації інтернет-ресурсу LinkedIn заходів щодо усунення порушень прийнято не було. У зв'язку з цим міністерством було вжито заходів щодо обмеження доступу до зазначеного інтернет-ресурсу", - заявили у міністерстві.

При цьому відомство запевнило, що якщо соцмережа усуне порушення законодавства, доступ до неї буде відновлений.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

світ Казахстан LinkedIn

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Безос пропонує NASA 2 мільярди доларів в обмін на контракт з будівництва місячного модуля 27 липня 2021, 09:20
"Відтік фахівців": сотні співробітників Boeing перейшли в Amazon і SpaceX 26 липня 2021, 18:05
Акції пов'язаних зі скейтбордингом японських компаній зросли після перемоги господарів на Іграх 26 липня 2021, 16:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!