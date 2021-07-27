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Нафта дорожчає на тлі обмеженої пропозиції

Вівторок, 27 липня 2021, 12:10
 
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У понеділок та вівторок ціни на нафту зросли на тлі обмеженої пропозиції сировини, інвестори також сподіваються, що розширення кампанії вакцинації допоможе компенсувати негативний вплив на попит.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у понеділок ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 40 центів (0,5%) - до 74,50 дол за барель на закритті сесії, а нафта WTI - знизилась на 16 центів (0,2%) до 71,91 дол.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 40 центів, або на 0,5%, щоб закінчити сесію на рівні 74,50 долара за барель, а американська проміжна нафта в Західному Техасі знизилася на 16 центів, або на 0,2%, до 71,91 долара.

У вівторок зранку (за Києвом) ціна ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виросла на 0,21 дол (0,29%) - до 72,12 дол за барель

Як свідчать дані Investing.com, станом на 12:03 вівторка (за Києвом) вересневі ф'ючерси на Brent торгуються по 74,79 дол (+ 0,29%), WTI - 71,81 дол за барель (- 0,10%).

Нагадаємо:

Країни ОПЕК + домовилися про підвищення нафтовидобутку з серпня на 400 тисяч б/д на місяць. 

Економічна правда

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нафта

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