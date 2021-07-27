Азербайджанська SOСAR AQS зацікавлена інвестувати в українські надра

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Азербайджанська сервісна компанія SOСAR AQS зацікавлена інвестувати у проєкти надрокористування в Україні через потенціал вуглеводневих покладів та сировини для виготовлення батарей.

Про це повідомляє пресслужба Держгеонадр за підсумками зустрічі представників компанії з головою служби Романом Опімахом.

Очільник Держгеонадр розповів про інструменти для інвестування в українські надра: "атлас надрокористувача", який містить вакантні ділянки надр з покладами стратегічних і критичних корисних копалин, базу даних з інформацією про об’єкти надрокористування.

Опімах розповів про можливість входження в проєкти з надрокористування, що вже тримають: умовою є придбання частки компанії, яка є ліцензіатом. Такий механізм, пояснили у Службі, може бути цікавим підприємствам, які не розробляють ділянки через брак коштів та технологій, які може запропонувати міжнародний партнер.

"Представники компанії SOСAR AQS зацікавлена в реалізації проєктів у галузі надрокористування на території України, через наявний значний потенціал як вуглеводневих покладів, так і сировини для виготовлення батарей для електрокарів та електроніки", – кажуть у Держгеонадр за підсумками зустрічі.

Сторони домовилися продовжити діалог з метою започаткування і реалізації спільних проєктів.

Економічна правда