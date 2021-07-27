Всі розділи
Укр / Рус

Tesla вперше заробила більше 1 мільярда доларів чистого прибутку за квартал

Вівторок, 27 липня 2021, 09:00
 
фото: Tesla

Виробник електрокарів Tesla вперше прозвітувала про результати за 2 квартал 2021 року - вперше в історії компанії чистий прибуток перевищив позначку в 1 млрд дол.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що чистий прибуток (GAAP) склав 1,14 млрд дол, розподілений прибуток на акцію - 1,45 дол.

Загальна виручка від продажу електрокарів - 10,21 млрд дол.

Tesla також прозвітувала про доходи в 801 млн дол від свого енергетичного бізнесу, включно з сонячною енергію для будинків і підприємств, що більш ніж на 60% більше, ніж в минулому кварталі.

При цьому, біткоїн-активи Tesla втратили в ціні 23 млн дол, ці втрати компанія відобразила як операційні витрати в розділі про реструктуризацію.

"Tesla як і раніше має намір збільшити поставки автомобілів більш ніж на 50% в цьому році, але зазначила, що "темпи зростання будуть залежати від потужності обладнання, операційної ефективності, а також потужності і стабільності ланцюжка поставок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Виробник електромобілів Tesla у першому кварталі 2021 року збільшив свої доходи на 74% до 10,4 млрд доларів, крім продажів автівок вплинули й операції з криптовалютою.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Tesla Маск прибуток

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Маск обіцяє, що зарядні станції Tesla будуть доступні для інших електромобілів 21 липня 2021, 15:15
Panasonic продав свою частку акцій Tesla за 3,6 мільярда доларів 28 червня 2021, 14:45
Tesla відкликає майже 300 тисяч авто в Китаї для оновлення програмного забезпечення 28 червня 2021, 11:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!