Philip Morris припинить продаж сигарет у Великій Британії в найближчі 10 років

Тютюнова компанія Philip Morris припинить продаж традиційних сигарет у Великобританії протягом 10 років.

Про це заявив генеральний директор Philip Morris Яцек Ольчак, передає Daily Mail.

"Ми можемо уявити собі світ без сигарет. Чим швидше він таким стане, тим краще для всіх", – заявив він.

За словами Ольчака, багато курців наразі погано поінформовані щодо існуючих альтернатив тютюну, в тому числі про електронні сигарети. За його словами, "за допомогою правильно складених законів та інформаційної роботи в деяких країнах" можна за 10 років "раз і назавжди вирішити проблему тютюнопаління".

Глава Philip Morris вважає, що у Великобританії заборони на сигарети можна було б домогтися навіть за менший термін, і підтвердив, що компанія готова відмовитися від продажу своїх сигарет, включаючи продукцію під лідируючою за популярністю в країні маркою Marlboro, протягом 10 років.

"Я хочу, щоб для нашої компанії куріння стало пройденим етапом, – сказав він. – Марка Marlboro зникне. Найкращий вибір для споживачів – перестати палити, але якщо вони не можуть це зробити, то найкраща найближча альтернатива – перейти на інші продукти, які краще сигарет", – заявив він.

Нагадуємо:

У 2016 році Philip Morris заявила про плани переходу до "майбутнього без диму".

Компанія планує продавати свої "альтернативи сигаретам", що не передбачають спалювання тютюну, в 180 країнах.

У компанії стверджують, що використання електронних сигарет безпечніше куріння, хоча "і не позбавлене ризиків".

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від наслідків вживання тютюну в світі щорічно помирає понад 8 млн осіб.

Понад 1,2 млн – некурящі люди, які піддаються впливу диму, який видихають курці.

ВООЗ підкреслює, що вироби на основі нагрівання тютюну, які багато компаній просувають на ринку в якості альтернативи сигаретам, "за визначенням токсичні і містять канцерогени", що вимагає застосування до них тих же заходів регулювання, які діють щодо решти тютюнової продукції.

Організація попереджає і про шкоду, яку завдає нікотин в електронних сигаретах, що не містять тютюну.

ВООЗ рекомендує суворо регулювати їх продаж і не рекламувати їх як засіб відмови від куріння принаймні до тих пір, поки в медичному співтоваристві не складеться консенсус з приводу їх ефективності в цій якості.