Всі розділи
Укр / Рус

Австрія проти запропонованих Єврокомісією обмежень на готівкові розрахунки

Понеділок, 26 липня 2021, 17:20
 
Unsplash

Уряд Австрії не підтримує встановлення верхньої межі у 10 тисяч євро для готівкових операцій в рамках представлених Єврокомісією заходів із відмивання коштів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністр фінансів Гернот Блюмель під час відеоконференції з колегами з інших країн ЄС заявив, що готівка є делікатним питанням в Австрії і має принципове значення для громадян для почуття безпеки та свободи.

Австрія також не бачить додаткової вигоди від обмежувальних заходів, а тому виступає проти, додав він.

Раніше Єврокомісія представила масштабний пакет заходів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в Євросоюзі.

У Брюсселі пропонують запровадити верхню межу в 10 тисяч євро для розрахунків готівкою, створити нове відомство для боротьби з відмиванням грошей і ретельніше контролювати обіг криптовалют.

Пропозиції Єврокомісії мають розглянути профільні міністри країн ЄС і Європарламент. При цьому у деяких країнах ЄС вже існують обмеження на готівкові розрахунки. Однак у Німеччині, Австрії, Люксембурзі та на Кіпрі їх поки немає.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Єврокомісія гроші Єврокомісія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Єврокомісія отримала ноту України про консультації щодо "Північного потоку-2" 23 липня 2021, 15:10
Єврокомісія поки не отримала запит України про консультації щодо "Північного потоку-2" 22 липня 2021, 15:05
До "нуля відходів": Єврокомісія схвалила ключовий документ у рамках "Зеленого курсу" 12 травня 2021, 13:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!