Фонд гарантування звернувся до поліції і Мін'юсту через компанію-тезку

фото: прес-служба ФГВФО

Фонд гарантування вкладів фізосіб звернувся до Нацполіції з проханням вивчити діяльність компанії-тезки ТОВ "Фінансова компанія "Фонд гарантування вкладів" і вжити відповідних заходів з метою запобігання вчиненню можливих шахрайських дій.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

У ФГВФО підкреслюють, що не мають жодного відношення до діяльності ТОВ "Фінансова компанія "Фонд гарантування вкладів" (зареєстрована 25.03.2021, код ЄДРПОУ 44085785).

"Закликаємо усіх бути уважними при укладенні різного роду угод із вказаною фінкомпанією. З відкритих даних Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомо, що ТОВ "ФК "Фонд гарантування вкладів" до видів своєї діяльності, крім "будівництво житлових і нежитлових будівель", віднесло, зокрема, і "інші види грошового посередництва","інші види кредитування", "надання інших фінансових послуг".

Спорідненість сфер діяльності та схожість назв можуть вводити в оману клієнтів фінкомпанії", - заявили у прес-службі Фонду.

Зазначається, що ФГВФО направив лист-звернення до компанії-двійника з вимогою змінити назву, а також до Міністерства юстиції із запитом вивчити правомірність проведення реєстраційних дій щодо компанії.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб залишає за собою право звернення до суду.

Показово, що серед засновників фінкомпанії є колишні недобросовісні позичальники одного з банків, що ліквідуються. Термін прострочки за договорами яких, на момент продажу, становив близько 10 років", - додали у відомстві.

Економічна правда