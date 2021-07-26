Акції пов'язаних зі скейтбордингом японських компаній зросли після перемоги господарів на Іграх

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Акції японських компаній, які прямо чи опосередковано пов'язані зі скейтбордингом, зросли на 12% після того, як скейтбордисти з цієї країни завоювали золоті медалі на Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє Bloomberg.

Скейтбординг вперше увійшов в олімпійську програму на Іграх в Токіо.

У неділю у дисципліні "стріт" золото завоював 22-річний японець Юто Хорігоме.

А у змаганнях зі стріт-скейтбордингу серед жінок перемогла 13-річна японка Моміджі Нісія.

Нісія випередила бразилійку Райссу Ліл, якій також 13 років, і 16-річну японку Накаяму Фуну.

Інвестори вважають, що це гарна новина для подальшого потенціалу розвитку цього виду спорту і пов'язаних з ним компаній.

Зокрема, акції японської компанії Morito, яка продає інвентар для скейтбордистів, в понеділок зросли на 11,9%.

Водночас акції компанії-власника соцмережі Mixi, чий підрозділ спонсорує володаря золота Хорігоме, продемонстрували найбільший за 7 тижнів ріст - 2,66%.

При цьому, акції японської компанії TSI Holdings, якій належить онлайн-магазин скейтбордів, зросли на 3,2%.

Як пише Bloomberg, також зросли акції японської компанії-продавця заморожених морепродуктів Hohsui - у понеділок на піку акції зросли на 9,5%, а обсяг торгівлі ними на 4000% перевищував середні денні показники останніх трьох місяців.

При цьому, Hohsui ніяк безпосередньо не пов'язана зі скейтбордингом, але будівлю компанії з її логотипом було добре видно на задньому тлі під час церемонії нагородження переможців.

Нагадаємо:

На перших в історії Олімпійських ігор змаганнях зі стріт-скейтбордингу юна 13-річна японка Моміджі Нісія завоювала золото, другою стала 13-річна бразилійка, бронза також за Японією. Серед чоловіків першість також отримав японець.

Економічна правда