Акції пов'язаних зі скейтбордингом японських компаній зросли після перемоги господарів на Іграх
Акції японських компаній, які прямо чи опосередковано пов'язані зі скейтбордингом, зросли на 12% після того, як скейтбордисти з цієї країни завоювали золоті медалі на Олімпіаді в Токіо.
Про це повідомляє Bloomberg.
Скейтбординг вперше увійшов в олімпійську програму на Іграх в Токіо.
У неділю у дисципліні "стріт" золото завоював 22-річний японець Юто Хорігоме.
А у змаганнях зі стріт-скейтбордингу серед жінок перемогла 13-річна японка Моміджі Нісія.
Нісія випередила бразилійку Райссу Ліл, якій також 13 років, і 16-річну японку Накаяму Фуну.
Інвестори вважають, що це гарна новина для подальшого потенціалу розвитку цього виду спорту і пов'язаних з ним компаній.
Зокрема, акції японської компанії Morito, яка продає інвентар для скейтбордистів, в понеділок зросли на 11,9%.
Водночас акції компанії-власника соцмережі Mixi, чий підрозділ спонсорує володаря золота Хорігоме, продемонстрували найбільший за 7 тижнів ріст - 2,66%.
При цьому, акції японської компанії TSI Holdings, якій належить онлайн-магазин скейтбордів, зросли на 3,2%.
Як пише Bloomberg, також зросли акції японської компанії-продавця заморожених морепродуктів Hohsui - у понеділок на піку акції зросли на 9,5%, а обсяг торгівлі ними на 4000% перевищував середні денні показники останніх трьох місяців.
При цьому, Hohsui ніяк безпосередньо не пов'язана зі скейтбордингом, але будівлю компанії з її логотипом було добре видно на задньому тлі під час церемонії нагородження переможців.
Нагадаємо:
На перших в історії Олімпійських ігор змаганнях зі стріт-скейтбордингу юна 13-річна японка Моміджі Нісія завоювала золото, другою стала 13-річна бразилійка, бронза також за Японією. Серед чоловіків першість також отримав японець.
Економічна правда
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