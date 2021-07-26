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"Розкрадали десятки тонн палива": на Рівненщині викрили службовців Укрзалізниці 

Понеділок, 26 липня 2021, 15:27
 
фото огп

Працівники локомотивного депо Рівненської філії "Львівська залізниця" організували розкрадання пального, щомісяця вони "заробляли" від 0,5 млн до 1 млн грн від його реалізації. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, Укрзалізниця.

Щомісяця працівники депо розкрадали від 15 до 30 тонн пального, від збуту якого отримували від 500 тисяч до мільйона гривень "прибутку". Кошти розподілялися між учасниками угруповання. 

Трьох працівників локомотивного депо було затримано на гарячому, вони встигли злити 200 л пального. Крім того, за результатами проведення 32 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили 2880 л, понад 750 тис. грн, тару для зберігання викраденого пального та "чорнові" записи.

Наразі всім підозрюваним обрані запобіжні заходи: чотирьом особам — у вигляді тримання під вартою, ще одному учаснику — домашній арешт.

 
фото огп

Економічна правда

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