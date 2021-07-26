Кожний третій українець без авто планує його придбати – дослідження

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67% опитаних українців мають автомобіль або ж керують не своїм авто - не мають авто 22% опитаних, але серед них кожен третій планує його придбати найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, яке провело OLX Авто.

Опитування провели протягом червня серед понад 10 тисяч респондентів.

"67% опитаних мають автомобіль або ж керують не своїм авто. Ще 5% є власниками мотоциклів, а от велосипедам, самокатам, моноколесам у якості транспорту віддають перевагу лише 6% громадян. Переважна більшість власників авто - 69% - користуються ним щодня, ще 22% - беруть машину кілька разів на тиждень. Тих, хто керує тільки на вихідних чи кілька разів на місяць - лише 7%.

61% володіють авто понад 10 років, а кожен п'ятий - менше 5 років. Не мають авто - 22% опитаних. Але й серед них кожен третій планує його придбати найближчим часом, а кожний сьомий або бере авто в оренду, або ж його возять пасажиром", - йдеться у повідомленні.

При цьому, переважна більшість тих, хто має або планує купувати авто, надає перевагу седанам на бензині з газовим обладнанням, а електрокари цікавлять лише 2,3% громадян.

Водночас бюджет, який середньостатистичний українець готовий викласти за вживане авто, в більшості випадків становить від 5 тисячі доларів.

Згідно з опитуванням OLX Авто, тільки 12% громадян купують нові машини з автосалону і переважна більшість - 88% - обирають вживані авто.

З них:

український ринок - 57%

авто з Європи - 20%

авто з США - 9%

авто з Азії - 2%

Водночас затребуваними серед водіїв є машини виробництва Німеччини - 46% автовласників надає перевагу їм, на другому місці авто з Японії - 21%, а замикає трійку Франція - 8%.

Найпопулярніші марки: Volkswagen - 21%, Mercedes-Benz - 10%, BMW - 8%, ВАЗ - 8%, Renault - 7%.

"Обираючи автомобіль, українці надають перевагу седанам - 29% опитаних хочуть саме цей формат кузова. На другому місці універсали - 23%, а компактні хетчбеки та масивні позашляховики набрали однаковий відсоток популярності - по 11%. Замикають п’ятірку багатомісні мінівени - 10%.

Незважаючи на плани уряду заборонити ввезення і продаж автомобілів на ДВЗ, серед опитаних, які вже мають або планують купувати авто, все ще домінують машини на бензині - 36%, дизелю надають перевагу 25% опитаних й трохи більше з одночасною подачею газу та бензину - 27%. Електрокари та гібриди цікавлять тільки 2,3% опитаних", - додали в OLX Авто.

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Економічна правда