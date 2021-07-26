За 5 місяців експорт української риби збільшився на 22%

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Україна протягом січня-травня 2021 року поставила на зовнішні ринки 4 407 тонн риби та інших водних біоресурсів на загальну суму 17,3 млн дол - у грошовому вимірі це на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Держрибагентства у Facebook.

Зазначається, що найбільшими покупцями української рибної продукції у грошовому вимірі стали Німеччина (4 705 тис дол, 679 тонн), Данія (2 852 тис дол, 585 тонн) та Молдова (2 428 тис дол, 1 032 тонни).

"Також значні поставки здійснено до Литви (1 156 тис дол, 460 тонн), Ізраїлю (1 040 тис дол, 125 тонн) та Нідерландів (880 тис дол, 144 тонни)", - додали у відомстві.

При цьому, у розрізі товарних позицій від початку року найбільше експортовано в абсолютному вимірі готової або консервованої риби - 1 384 тонни, філе рибного та іншого м'яса риб (включаючи фарш) - 1 233 тонни, молюсків - 407 тонн, мороженої риби - 347 тонн, живої риби – 316 тонн.

Економічна правда