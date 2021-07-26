Київ закупить до 20 електробусів в рамках Кіотського протоколу
Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв заявив, що Київ закупить сучасні електробуси (17-20) в рамках Кіотського протоколу.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
За його словами, перші електробуси на маршрутах громадського транспорту з'являться у столиці в найближчі два роки.
Планується, що цей транспорт замінить рухомий склад із дизельними двигунами на двох автобусних маршрутах: № 55 "Дарницька площа - станція метро "Палац спорту" та № 62 "Ботанічний сад - Контрактова площа".
"Найближчим часом буде зроблено важливий крок у реалізації Києвом проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій і оголошена міжнародна процедура закупівлі перших електробусів для КП "Київпастранс".
Очікується, що залежно від перебігу відкритих торгів, місто придбає 17-20 електробусів та необхідні для їх роботи зарядні станції. Це будуть сучасні машини, які відповідатимуть усім вимогам інклюзивності", - сказав Густєлєв.
Він додав, що поступова заміна автобусів із дизельними двигунами на сучасні екологічні електробуси - важливий крок для столиці, який сприятиме покращенню екологічної ситуації в місті.
Очікувані обсяги скорочення викидів парникових газів становитимуть 537 тонн СО2 на рік.
У КМДА нагадали, що столиця протягом останніх двох років вже тестувала два електробуси.
"Важливо, що закупівля електроавтобусів здійснюватиметься в рамках Кіотського протоколу, тобто це безповоротна допомога", - сказав заступник голови КМДА.
Економічна правда
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