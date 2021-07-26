Фінансовий брокер допомагає рітейлерам оформлювати кредити використовуючи Дію

ФОТО: Міністерство цифрової трансформації України

23 липня у ритейлерів-клієнтів компанії Фінансовий Брокер (ТОВ "Сучасні Фінансові Рішення") з’явилася можливість отримати споживчий кредит із використанням цифрових документів у мобільному застосунку Дія від провідних банків України.

Керуючись тенденціями цифровізації фінансової сфери, фахівці Фінансового Брокера розробили технічне рішення для оформлення кредитів із використанням цифрових документів у мобільному застосунку Дія.

При зверненні на пункт продажу, де працює компанія, клієнту необхідно мати на смартфоні активні цифрові документи в застосунку Дія та усні дані про працевлаштування. Старт своєї ініціативи компанія присвятила професійному святу — Дню торгівлі в Україні, що святкувався 25 липня.

"Фінансовий Брокер - перша компанія в Україні, яка 8 років тому за допомогою власного програмного продукту запустила роботу багатьох банків в торгівлі в форматі єдиного вікна, офіційний представник банків, фінансових установ і страхових компаній в рітейлі", — коментує подію виконавчий директор компанії Тетяна Віканова. — "Приємно тримати лідерство й вкотре пропонувати сектору B2B в ритейлі інноваційні рішення та інструменти".

Через систему "Фінансового Брокера" видають кредити понад 20 банків України, а послугами сьогодні користуються більш 500 ритейлерів від відомих великих торгових мереж (Епіцентр, Нова Лінія, Фокстрот, Розетка, Ассоль, Вена, Цифротех, Vodafone, Дзвінок, IStudio та інші) до невеликих роздрібних магазинів України, Турції та Тунісу.

Нагадаємо, компанія Фінансовий брокер - https://financebroker.com.ua/ - почала роботу на ринку України в 2013 році, розробивши унікальний програмний комплекс, що дозволяє автоматизувати процес видачі споживчого кредиту, кредиту готівкою, карткових продуктів і страховок.

Суть механіки, яку використовує компанія - робота 1 співробітника з оформлення кредита на торговій точці в форматі єдиного вікна. Покупці отримують оптимальний кредит, який фахівець-фінброкер підбирає з низки пропозицій від банків-партнерів і виходячи з потреб, можливостей і кредитної історії позичальника.

При цьому скорочується час обслуговування, економиться площа в торговому залі під локації для операторів банків, покращується якість комунікації з покупцем, а значить збільшується трафік кредитів і прибуток від них.

Дія — це новий рівень взаємодії держави та громадян: зручний і людяний. Все дуже зручно та завжди під рукою у смартфоні.

На порталі можна отримати онлайн майже 70 державних послуг, а в оновленому мобільному застосунку — доступ до 9 своїх цифрових документів і 12 послуг.

Серед документів: ID-картка та закордонний біометричний паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтво про народження та довідка переселенця (ВПО).

Особливої уваги заслуговує революційна технологія Дія. Підпис — найзахищеніший електронний підпис просто у смартфоні.