Китай ввів санкції проти колишнього міністра торгівлі США 

Китай ввів санкції проти кількох приватних осіб і організацій США у відповідь на нещодавні санкції США проти китайських чиновників в Гонконзі.

Про це повідомляє BBC News.

У повідомленні вказується, що санкції наклали на колишнього міністра торгівлі США Вільбур Росса, голови Комісії з огляду питань економіки і безпеки у відносинах США і Китаю (USCC), Керолін Бартоломью з неурядової організації Демократичний рада Гонконгу і Софі Річардсон, керівнику китайського напрямку правозахисної організації Human Rights Watch.

У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що санкції США погано впливають на бізнес-середовище Гонконгу і порушують міжнародне право і базові норми в міжнародних відносинах.

Контрсанкціі ввели за лічені дні до запланованого візиту в Китай заступника держсекретаря Венді Шерман. Її візит буде візитом найвищого рівня з часу початку роботи адміністрації Байдена.

Нагадуємо:

22 березня Великобританія і Сполучені Штати ввели санкції проти китайських чиновників і організацій за порушення прав людини проти переважно мусульманського уйгурської меншини.

Держсекретар США Ентоні Блинкин ввів санкції проти двох посадових осіб КНР у зв'язку з порушеннями прав людини в Сіньцзяні.





