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Китай ввів санкції проти колишнього міністра торгівлі США 

Неділя, 25 липня 2021, 14:30
 

Китай ввів санкції проти кількох приватних осіб і організацій США у відповідь на нещодавні санкції США проти китайських чиновників в Гонконзі. 

Про це повідомляє BBC News 

У повідомленні вказується, що санкції наклали на колишнього міністра торгівлі США Вільбур Росса, голови Комісії з огляду питань економіки і безпеки у відносинах США і Китаю (USCC), Керолін Бартоломью з неурядової організації Демократичний рада Гонконгу і Софі Річардсон, керівнику китайського напрямку правозахисної організації Human Rights Watch. 

У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що санкції США погано впливають на бізнес-середовище Гонконгу і порушують міжнародне право і базові норми в міжнародних відносинах. 

Контрсанкціі ввели за лічені дні до запланованого візиту в Китай заступника держсекретаря Венді Шерман. Її візит буде візитом найвищого рівня з часу початку роботи адміністрації Байдена. 

Нагадуємо: 

22 березня Великобританія і Сполучені Штати ввели санкції проти китайських чиновників і організацій за порушення прав людини проти переважно мусульманського уйгурської меншини.

Держсекретар США Ентоні Блинкин ввів санкції проти двох посадових осіб КНР у зв'язку з порушеннями прав людини в Сіньцзяні.



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санкції США Китай

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