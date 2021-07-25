ЗМІ: У WhatsApp з'явилася функція сумісності з кількома пристроями одночасно

Люди можуть використовувати WhatsApp на чотирьох різних пристроях та одному мобільному телефоні.

Про це повідомляє портал 9TO5Mac.

Нововведення вже є у бета-версії WhatsApp для iOS та Android.

Але підключити до облікового запису можна лише один телефонний пристрій.Окрім того, якщо не використовувати підключений пристрій більше двох тижнів, гаджети, які з ним пов’язані, будуть відключені автоматично.

Коли ця функція буде доступна для всіх користувачів, люди зможуть використовувати WhatsApp на Mac, навіть якщо ваш iPhone не ввімкнено або не підключено до Інтернету.

Видання пише, що завдяки сумісності з кількома пристроями користувачі зможуть використовувати WhatsApp Web та мобільну версію додатку без підключення до Інтернету або основного телефону користувача.