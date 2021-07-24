General Motors вдруге за рік відкликає Chevrolet Bolt: можливий спалах

General Motors Co. відкликає електромобілі Chevrolet Bolt, вже вдруге менш ніж за рік, через можливий дефект акумуляторів, який може призводити до займання цих машин.

Про це пише The Wall Street.

Повідомляється, що виробничі дефекти деяких елементів батарей є основною причиною загоряння. Компанія закликала власників електромобілів Bolt 2017-2019 років обмежити рівень заряду батареї до 90% ємності і паркувати автомобілі на вулиці після їх зарядки.

В рамках попереднього відкликання, ініційованого в листопаді, власникам 69 тис. електромобілів Bolt було рекомендовано оновити програмне забезпечення, яке відстежує стан літій-іонних батарей і повідомляти про будь-які можливі проблеми.

За словами представника GM, якого цитує газета, принаймні один випадок загоряння був зафіксований в автомобілі з оновленим ПЗ. Всього компанії відомо про вісім випадках загоряння і двох постраждалих, сказав він.

"На жаль, оновлення програмного забезпечення не було достатньо ефективним, щоб усунути ризики для безпеки в автомобілях, що пояснює другий відгук", - сказав представник.

Автовиробник планує внести деякі зміни в апаратне забезпечення акумуляторів, але остаточне рішення ще не знайдено, зазначив він.

Нагадуємо:

У минулому році Ford Motor Co., Hyundai Motor Co. і BMW AG також були змушені відкликати нові моделі електрокарів.