Держгеонадра продала спецдозволи на користування надрами на 18 мільйонів

Держгеонадра під час прозорих аукціонів реалізували чотири ділянки надр на суму близько 18 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайт відомства.

Надрокористувачам запропонували ділянки з покладами піску кварцового, підземних мінеральних лікувально-столових вод, сировини піщано-гравійної.

Найвищу ціну за Коломацьку ділянку, що надається з метою геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки піску кварцового, запропонувало ПП "Таргет Актив". Ціна продажу лоту зросла в 148 разів – зі стартової 20 236 гривень до трьох мільйонів. Участь в аукціоні взяло шість компаній.

Ціна за родовище "Свалява-1" (свердловина № 4) зросла у 46 разів – з 204 807 до 9 500 100 гривень. За право видобувати підземні мінеральні лікувально-столові води змагалося 6 учасників аукціону, перемогу здобула ФОП Танинець Надія Іллівна.

Спеціальний дозвіл на родовище Молниця, що надається з метою видобування сировини піщано-гравійної, отримає ФОП Батир Діана Анроніківна. Вона запропонувала найвищу ціну за лот – 5,16 мільйона гривень, що в 10,5 разів вище стартової.

Також на електронних торгах було продано ділянку надр Ріна, де розташована свердловина № 1997. Перемогу здобуло Українсько-Грузинське ТОВ "Чарте".

Лоти, торги по яких сьогодні не відбулися, будуть виставлені повторно протягом трьох робочих днів.