Єврокомісія отримала ноту України про консультації щодо "Північного потоку-2"

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У Європейській комісії отримали запит України про консультації щодо "Північного потоку-2" відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це у п’ятницю на брифінгу в Брюсселі заявила речниця комісії Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми підтверджуємо отримання ноти від міністерства закордонних справ України, у якій наші партнери попросили про консультації за статтями 274 і 338 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - заявила речниця.

Вона пояснила, що ці статті стосуються співробітництва у сфері використання інфраструктури за главою Угоди, що присвячена питанням торгівлі енергоносіями, та співробітництва у сфері енергетики за главою розділу про економічне та галузеве співробітництво.

"Ми проводимо внутрішні обговорення щодо цього запиту", - сказала речниця.

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною по "Північному потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США

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Європейська правда