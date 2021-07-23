Instagram запустив функцію перекладу тексту в сторіс
П'ятниця, 23 липня 2021, 14:10
Соцмережа Instagram запустила функцію автоматичного перекладу тексту в історіях (Stories).
Про це повідомляє The Verge.
Зазначається, що під час перегляду сторіз тепер пропонують переклад з іноземної мови за допомогою функції "Подивитися переклад" у лівому верхньому кутку.
Нова функція підтримує понад 90 мов, проте поки доступна лише для користувачів додатку на iOS.
Нагадаємо:
Instagram оголосив про запуск нової функції - Live Rooms, яка дає можливість проводити прямі ефіри групою до 4 осіб.
Економічна правда
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