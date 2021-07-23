Україна наполягатиме на санкціях проти оператора Північного потоку-2

Юрій Вітренко фото еп

Україна наполягатиме на введенні санкцій проти оператора "Північного потоку-2", без його сертифікації компанії не бронюватимуть потужності газогону та не отримуватимуть ним газ – у "Нафтогазі" кажуть про підтримку України американським Конґресом.

Про це заявив голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Вашингтоні 22 липня.

Він зазначив, що ті проблеми та виклики, які стоять перед Україною щодо, насамперед, безпеки, залишаються наразі без відповіді з огляду на заяву США та Німеччини. Відтак Україна продовжує пояснювати, що доки Росія використовує газ як геополітичну зброю – американські санкції без жодних винятків мають бути застосовані, каже Вітренко.

Зокрема, санкції щодо Nord Stream AG та інших ключових учасників цього проекту. Вітренко нагадав, що питання загроз, які створює запуск Північного потоку-2, буде обговорюватися в ході візиту президента Володимира Зеленського до США наприкінці серпня.

"Візит президента України пана Зеленського до США 30 серпня, це запропонована американською стороною дата – ми сподіваємося і розраховуємо на те, що ця зустріч буде дуже плідною. В українського президента буде прекрасна можливість пояснити його американському колезі, які загрози несе Північний потік-2", – сказав голова правління Нафтогазу.

Для того, щоб цей газопровід запрацював, пояснює Вітренко, має бути сертифікований за європейськими правилами оператор. Потім європейські компанії бронюють потужності у цього оператора і можуть отримувати газ через газопровід.

Якщо оператор газопроводу буде під санкціями – а 100% Nord Stream AG належить Газпрому, "цілком нормально накладати санкції на такого оператора, який фактично є геополітичною зброєю в руках Росії".

У разі накладення санкцій на цього оператора європейські компанії не бронюватимуть потужності газопроводу і не отримуватимуть газ через нього. За словами Вітренка, останні переговори свідчать про значну підтримку позиції України серед американських сенаторів та конгресменів.

"Вони готові підтримувати нас, Україну, на нашому шляху боротьби проти цього проекту. Саме тому ми вважаємо цей візит дуже вдалим", – підсумував Вітренко.

Нагадуємо:

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Київ ініціював консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Економічна правда