Nemiroff став брендом №1 серед міцних алкогольних напоїв світу за швидкістю темпів зростання

Ілюстрація: Nemiroff

В умовах пандемічного періоду навіть лідери алкогольної індустрії знизили темпи зростання, а то і взагалі показали негативну динаміку. Nemiroff, незважаючи на глобальну тенденцію, не увійшов до їх числа. Він впевнено підкорює ринки континентів, демонструючи міцність позицій і силу характеру.

За даними авторитетного рейтингу галузевої компанії The International Wine and Spirits Research (IWSR), український бренд Nemiroff очолив список ТОР-100 міжнародних компаній за швидкістю зростання в 2020 році.

Він випередив не тільки 16 горілчаних брендів світу, що увійшли до списку, але й обійшов виробників віскі, джина, рому і текіли.

Сьогодні Nemiroff з гордістю представляє Україну на світовій арені кращих міцних напоїв.

Згідно з даними статистики IWSR Drinks, загальний світовий ринок міцних напоїв в 2020 році зменшився на 169,9 мільйона 9-літрових ящиків. Занепад пояснюється екстремальним тиском на промисловість, закриттям більшої частини підприємств торгівлі, а також занепадом туристичної сфери.

Аналізуючи показники загального ринку міцних напоїв світу, IWSR виявив, що в порівнянні з 2018 роком вони впали з 41,3 до 41% в 2020 році. З огляду на те, що до останніх подій ринок впевнено йшов вгору, зниження значне. Для порівняння: показники алкогольних марок в 2016 році закріпилися на рівні 32,7%.

Nemiroff - бренд, що росте за будь-яких обставин

Незважаючи на те, що в списку ТОП-100 від IWSR було представлено всього 16 брендів горілки, вона все ще утримує величезну частку в категорії міцних напоїв.

У 2020 році на перші позиції виходить горілка преміум-класу, попит на яку зростає як на постійних, так і на нових ринках, а ароматизовані (смакові) горілки взагалі переживають епоху Відродження.

Історія в півтора століття, високі вимоги до якості, постійне вдосконалення виробництва і пошук нових смаків дозволяють українському бренду випереджати міжнародних лідерів в складні часи глобального занепаду.

Зростання показників Nemiroff приблизно на 20% в 2020 році - найвагоміше доказ міцних позицій бренду!

Найближчим конкурентом Nemiroff в рейтингу стала горілка Tito's Handmade з показниками зростання 15,1%, а третє місце зайняв віскі Fireball Cinnamon з 13,1%.

Стабільний успіх - закономірний результат вдалої стратегії!

За словами генерального директора Nemiroff Юрія Сорочинського, підвищення продажів пояснюється здатністю компанії швидко адаптуватися, виходячи на нові ринки, сильними маркетинговими ініціативами і новими сміливими продуктами.

Підсилює авторитет і міцність компанії стратегічне партнерство з Coca-Cola HBC по дистрибуції, що прогнозує підкорення нових висот.

Доповнює досягнення Nemiroff статус "Vodka Brand Champion 2021", який подарував йому звання горілчаного бренду №1 у світі за версією The Spirits Business.

Шлях Nemiroff - це яскравий доказ того, що якісна продукція тримає високі позиції серед споживачів та експертів навіть у важкі часи.