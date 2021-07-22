Фіскали вилучили "тіньових" цигарок на 250 мільйонів

unsplash

Державна фіскальна служба влучила близько 4,4 млн пачок цигарок без належної документації вартістю понад 246 млн грн, від початку року вилучили майже 18 мільйонів контрабандних пачок.

Про це повідомляє ДФС у Facebook.

Співробітники Офісу великих платників податків ДФС провели санкціоновані обшуки складських та офісних приміщень одного із суб’єктів підприємницької діяльності, який займається оптовою торгівлею тютюнових виробів.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено понад 276 найменувань тютюнових виробів відомих марок у кількості майже 4,4 млн пачок на загальну орієнтовну суму понад 246 млн гривень. Вони не мають документального підтвердження походження та якості.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вказані товарно-матеріальні цінності. Досудове розслідування триває.

Нагадуємо:

13 липня парламент ухвалив за основу президентський законопроєкт про криміналізацію контрабанди.

Ним пропонується запровадити кримінальну відповідальність за всю товарну контрабанду, але виділити в окрему статтю контрабанду підакцизних товарів, при чому передбачити за неї вищу відповідальність. Також проєкт закону пропонує ввести кримінальну відповідальність і за недостовірне декларування товарів.

В Офісі генпрокурора втрати державного бюджету через ухилення від сплати податків та митних платежів через контрабандні потоки обчислюють у 45 млрд грн на рік, а президент назвав суму збитків держави через контрабанду в 300 млрд грн.

Економічна правда