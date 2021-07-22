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Російський суд наклав чергові штрафи на Facebook і Telegram

Четвер, 22 липня 2021, 14:30
 
фото: Telegram

Мировий суд Таганського району Москви призначив Facebook і Telegram штрафи в розмірі 6 і 11 млн рублів відповідно за відмову компаній видаляти заборонений в Росії контент.

Джерело: російський "Интерфакс"

Деталі: Facebook визнали винним у скоєнні двох адміністративних правопорушень, Telegram – у трьох. За даними суду, представники компаній в суд не прийшли, тому справу розглянули без них.

Який саме "заборонений" контент став причиною штрафів – не повідомляється.

Передісторія: З початку року Facebook в Росії оштрафували в цілому на 49 млн рублів, Telegram - на 26 млн рублів.

У Роскомнагляді раніше заявили, що з 11 лютого служба складає адміністративні протоколи стосовно різних соціальних мереж, які не видалили або несвоєчасно видалили заклики брати участь в несанкціонованих акціях.

Українська правда

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