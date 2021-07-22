АМКУ скасував своє рішення про дозвіл Новинському купити акції "Харківобленерго"

фото: прес-служба компанії

АМКУ 22 липня скасував своє рішення від 28 січня про надання дозволу компанії "Smart Holding (Cyprus) LTD" (Лімасол, Кіпр) на придбання акцій АТ "Харківобленерго", що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

"У ході провадження з перегляду рішення комітетом встановлено, що заява, за результатами розгляду якої було прийнято рішення від 28 січня 2021 року № 51-р, та додані до неї документи підписані лише уповноваженим представником компанії "Lovitia Investments Ltd" (нова назва компанії "Smart Holding (Cyprus) LTD").

При цьому, в доданих матеріалах відсутні письмові документи, що підтверджують призначення та уповноваження представника компанії "Lovitia Investments Ltd" на представництво інтересів АТ "Харківобленерго" та подання ним інформації, передбаченої вимогами Положення про концентрацію, стосовно АТ "Харківобленерго". Отже, вся інформація, подана в заяві стосовно АТ "Харківобленерго" не може вважатися достовірною інформацією", - заявили в АМКУ.

"Оскільки рішення від 28 січня 2021 року № 51-р прийнято на підставі аналізу, в тому числі, інформації щодо АТ "Харківобленерго", воно прийняте на підставі недостовірної інформації", - додали в Комітеті.

В АМКУ додали, що встановлення факту прийняття комітетом рішення від 28 січня 2021 року № 51-р на підставі недостовірної інформації стало підставою для його скасування.

Нагадаємо:

У лютому повідомлялось, що кіпрська компанія Smart Holding Вадима Новинського закрила угоду з придбання 29,795% акцій "Харківобленерго" і "Харківенергозбут" у Inter Growth Investments Limited (Кіпр).

28 січня АМКУ надав дозвіл Smart Holding на придбання понад 25% в АТ "Харківобленерго" та АТ "Харківенергозбут".

65% "Харківобленерго" належить державі.

Економічна правда