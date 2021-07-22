ВАКС скасував заочний арешт ексглави Приватбанку Дубілета

Космічний туризм від Бренсона, Безоса і Маска: чим вони відрізняються і коли подешевшає квиток у космос З чого почався космічний туризм, за яких умов були створені три провідні приватні космічні компанії, чим вони відрізняються і що чекає на людство в найближчі десятиліття.

Примус до платних підписок і таємне списання грошей: як мобільні оператори зберегли "схему" на 3 мільярди Примусове підключення мільйонів українців до платних послуг і таємні списання коштів з їхніх рахунків триватимуть. Урядовці повернули на доопрацювання документ, який дозволяє це припинити. Що відбувається?