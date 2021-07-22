Вітренко: Я не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України

Юрій Вітренко фото: еп

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що не розуміє, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України, якщо вона його не видобуває, не подає газ з території РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Чесно кажучи, не віриться що, наприклад, якщо буде повномасштабна війна в Україні і всі будуть розуміти що це робить Кремль, то Німеччина зможе накласти дієві санкції на експорт газу в Німеччину, бо це означатиме, що німецький споживач взимку залишиться без тепла і газу", - вважає Вітренко.

"Ми маємо бути реалістами, розуміти ці ризики наперед і не допускати, щоб було пізно - і всі будуть розводити руками і висловлювати глибоке занепокоєння, як це вже було з окупацією Криму та частин Донецької та Луганської областей", - додав він.

"Я не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України, якщо вона його не видобуває, не подає газ з території Росії.

Теоретично це могла б гарантувати Росія, але постає питання - яка ціна цих гарантій, бо Україна вже мала Будапештський меморандум, на який вона розраховувала як на гарантію безпеки. Будапештський меморандум номер 2 для нас не є чимось привабливим", - відповів Вітренко на питання щодо запевнень у збереженні транзиту російського газу через Україну.

"Чи можна вірити, якщо хтось щось пообіцяє за Росію? Не можна вірити навіть тому, що Росія сама пообіцяє. Ми це проходили на практиці. Я особисто вів переговори з "Газпромом" і підписував контракт на транзит. На практиці, вони приходять на переговори і кажуть: "Ми не знаємо про що ви і з ким говорили без нас", - резюмував він.

Нагадаємо:

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Президент США Джо Байден заявив пізно ввечері в середу, що на цьому етапі реалізації проєкту "Північний потік-2" немає можливості зупинити його завершення.