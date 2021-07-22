Вітренко: Я не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України
Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що не розуміє, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України, якщо вона його не видобуває, не подає газ з території РФ.
Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".
"Чесно кажучи, не віриться що, наприклад, якщо буде повномасштабна війна в Україні і всі будуть розуміти що це робить Кремль, то Німеччина зможе накласти дієві санкції на експорт газу в Німеччину, бо це означатиме, що німецький споживач взимку залишиться без тепла і газу", - вважає Вітренко.
"Ми маємо бути реалістами, розуміти ці ризики наперед і не допускати, щоб було пізно - і всі будуть розводити руками і висловлювати глибоке занепокоєння, як це вже було з окупацією Криму та частин Донецької та Луганської областей", - додав він.
"Я не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України, якщо вона його не видобуває, не подає газ з території Росії.
Теоретично це могла б гарантувати Росія, але постає питання - яка ціна цих гарантій, бо Україна вже мала Будапештський меморандум, на який вона розраховувала як на гарантію безпеки. Будапештський меморандум номер 2 для нас не є чимось привабливим", - відповів Вітренко на питання щодо запевнень у збереженні транзиту російського газу через Україну.
"Чи можна вірити, якщо хтось щось пообіцяє за Росію? Не можна вірити навіть тому, що Росія сама пообіцяє. Ми це проходили на практиці. Я особисто вів переговори з "Газпромом" і підписував контракт на транзит. На практиці, вони приходять на переговори і кажуть: "Ми не знаємо про що ви і з ким говорили без нас", - резюмував він.
Нагадаємо:
21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.
Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.
Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.
Президент США Джо Байден заявив пізно ввечері в середу, що на цьому етапі реалізації проєкту "Північний потік-2" немає можливості зупинити його завершення.
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