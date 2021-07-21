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Приватбанк попереджає про нове шахрайство, яке прикривається торговою маркою банку

Середа, 21 липня 2021, 17:00
 
скріншот з шахрайського сайту

Служба безпеки Приватбанку виявила та попереджає про нову схему шахрайства, яка використовує зареєстрований невідомими особами у США сайт https://p-invest.site та незаконно використовує логотип та айдентику банку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"За даними фахівців з кібербезпеки Приватбанку, даний сайт є на 100% шахрайським, оскільки використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проєкти та компанії без їхньої згоди, а також незаконно використовує айдентику банку та інших юридичних осіб.

Шахраї використовують для заманювання в шахрайський проєкт пропозицію високого доходу за схемою, яка притаманна виключно шахрайській фінансовій піраміді із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства. Про злочинний характер схеми говорить й односторонній канал зв’язку в проєкті - після заповнення форми людиною оператор шахрайського центру виходить на зв’язок для "відпрацювання" клієнта", - йдеться у повідомленні.

Приватбанк попереджає клієнтів і українців про небезпеку контактування з шахраями та участі у таких проєктах.

Банк звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою для припинення діяльності шахраїв, додали у прес-службі.

Економічна правда

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Приватбанк шахрайство

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