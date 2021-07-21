МВФ допомагатиме Україні з модернізацією бюджетного процесу

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Міжнародний валютний фонд коштом Євросоюзу втілюватиме проєкт "Продовження податково-бюджетних реформ в Україні", що допоможе підвищити прозорість і підзвітність у сферах управління держфінансами та збирання доходів.

Про це повідомляє пресслужба Представництва ЄС в Україні.

Проєкт розрахований на 31 місяць до кінця 2023 року. Його метою є привести фіскальні інституції у відповідність до сучасної міжнародної практики, що сприятиме економічному зростанню та розвитку в Україні.

Проєкт буде спрямований насамперед на модернізацію бюджетного процесу, вдосконалення управління фіскальними ризиками та управління та підзвітності в сфері державних ресурсів. Також – на поліпшення регулювання та управління в сфері адміністрування доходів та основних функцій адміністрування податків.

"Сьогодні Україна є одним з основних бенефіціарів допомоги МВФ з питань розвитку потенціалу, і ми раді нагоді ще більше розширити нашу підтримку цій країні в межах партнерських відносин з Європейським Союзом", — додала Антуанет М. Сайех, заступниця директорки-розпорядниці МВФ.

Економічна правда