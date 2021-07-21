Всі розділи
Укр / Рус

Радник Держдепу заперечив тиск США на Україну щодо "Північного потоку-2"

Середа, 21 липня 2021, 15:42

Радник Державного департаменту США Дерек Шолле спростовує інформацію видання Politico, про те, що адміністрація США закликала Україну утриматися від критики майбутнього угоди з Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шолле сказав в інтерв’ю Радіо Свобода під час свого візиту до Києва.

На запитання, чи дійсно Вашингтон тисне на Україну в цьому питанні, Шолле відповів: "Ні. Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності".

Шолле також відповів на запитання, чи відповідає дійсності інформація, викладена в статті The Wall Street Journal – що США та Німеччина погодили перелік заходів із підтримки України на тлі фінальної стадії будівництва "Північного потоку-2".

"Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важливою є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретику. Але це буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність", – зазначив він.

Нагадаємо, видання Politico стверджує, що представники адміністрації президента США Джо Байдена закликали своїх українських колегутриматися від критики майбутнього угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

Раніше агентство Reuter повідомляло, що США та Німеччина оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2" найближчими днями, але багато деталей залишалися невідомими.

Читайте також: Партнерство без огляду на Україну: про що домовлялися Джо Байден та Ангела Меркель.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Північний потік США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ситуація із "Північним потоком – 2" проясниться після зустрічі Байдена і Зеленського – ОП 21 липня 2021, 13:21
Німеччина вимагатиме від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років – Bloomberg 21 липня 2021, 09:25
США і Німеччина оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2" у найближчі дні - Reuters 20 липня 2021, 10:18
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!