КС визнав неконституційною конфіскацію товарів у зоні спрощеного митного контролю

фото: прес-служба кс

Конституційний Суд 21 липня визнав неконситуційним абзац другий статті 471 Митного кодексу щодо конфіскації товару.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що за конституційною скаргою громадянки Олени Одінцової прийнято рішення про неконституційність абз.2 ст.471 Митного кодексу України.

Відповідно до тексту скарги, який є на сайті суду, Одінцова просила КС визнати неконституційними положення Митного кодексу, які передбачають конфіскацію заборонених або обмежених законодавством до переміщення товарів у зонах спрощеного митного контролю.

Також суд визнав неконституційною норму закону про поліцію з попередженням про можливість звільнення за скороченням, а також визнав відповідним Конституції положення Кодексу про адміністративні порушення в частині набуття чинносту постанов суду.

Тексти рішень будуть оприлюднені на офіційному сайті КС 22 липня.

Економічна правда