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ЄС хоче позбутися анонімних переказів криптовалюти

Середа, 21 липня 2021, 12:25
 
unsplash

У Євросоюзі запропонували зміни до законодавства, згідно яких компанії, які проводять транзакції у криптовалютах, зобов’яжуть збирати дані про одержувача та відправника.

Про це повідомляє BBC. 

Таким чином у ЄС прагнуть зробити криптоактиви більш відстежуваними, що допоможе зупинити відмивання грошей та фінансування тероризму таким шляхом. Також під заборону потрапили анонімні криптогаманці.

На реалізацію нових правил країнам ЄС знадобиться близько 2 років. У Єврокомісії рішення аргументують тим, що криптоперекази повинні підпорядковуватися таким же правилам протидії відмиванню грошей, як і банківські перекази.

Зазначається, що окремі постачальники послуг із криптоактивами вже охоплені правилами боротьби з відмиванням грошей, нові пропозиції ЄС розширять ці правила на весь криптосектор.

Так, компанія, яка здійснює операції з криптоактивами для клієнта, буде зобов’язана вказувати ім'я, адресу, дату народження та номер рахунку відправника, а також ім'я одержувача.

Тепер пропозиції потребують згоди з боку держав-членів та Європейського парламенту.

Економічна правда

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Євросоюз криптовалюта

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