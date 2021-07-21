"Укрзалізниця" придбала нові ескалатори для центрального вокзалу в Києві

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Філія "Вокзальна компанія" АТ "Українська залізниця" 12 липня уклала угоду з компанією "Міцуї Україна" на закупівлю двох ескалаторів вартістю 13,08 мільйона гривень.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на дані в системі "Прозорро".

Єдиним конкурентом "Міцуї Україна" в торгах на тендері очікуваною вартістю 15,58 млн грн було ТОВ "Скай Кепітал Груп". Обидві фірми є продавцями обладнання китайського виробника HansonLift (Suzhou) Co. Ltd і конкурували на аукціоні з однією моделлю ескалатора.

Компанію "Інструментальний завод" (структура "Крюківського вагонобудівного заводу") не допустили до торгів через недоліки в документації.

Фірма вимагала скасувати закупівлю через зв'язок допущених учасників, оскільки надані ними листи від компанії-виробника HansonLift ідентичні, не містять дати підписання, а автором електронних копій цих листів зазначена одна і та ж особа.

Однак замовник це звернення проігнорував і 1 липня провів аукціон за участю двох дилерів китайців. Підряд отримала компанія "Міцуї Україна" з дисконтом в 16% за 13,08 млн грн.

З них 11,94 млн грн – безпосередня вартість двох ескалаторів, решта – витрати на додаткові роботи з демонтажу існуючих ескалаторів, виготовлення і отримання технічних та дозвільних документів.

Ескалатори поставлять до будівлі Центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський.

Згідно з вимогами замовника, постачальник зобов'язаний крім доставки і монтажу нових ескалаторів забезпечити демонтаж і доставку до місця зберігання попередніх, провести ревізію деталей старого обладнання, а також взяти на себе розробку і затвердження проектної та дозвільної документації, в тому числі виготовлення паспорта по об'єкту культурної спадщини, документації до охоронного договору тощо.

Всі завдання підрядник повинен виконати за дев'ять місяців з дати укладання угоди.

"Міцуї Україна" зі статутним капіталом в 2 млн гривень зареєстрована в Києві в 2017 році, основною спеціалізацією компанії вказана неспеціалізована оптова торгівля. Власником і керівником одноосібно виступає Юрій Воронін.