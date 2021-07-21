Україні загрожує "вибухове" зростання кількості випадків коронавірусу – Академія наук

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У Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на COVID-19 в Україні. Разом із тим існує загроза виникнення "вибухових темпів" наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму "Дельта".

Джерело: пресслужба НАН України

Дослівно: "Стурбованість викликає те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники, що, як ми вважаємо, відображають епідемічну динаміку найшвидше: кількість позитивних ПЛР-тестів, нових госпіталізацій і нових зареєстрованих випадків хвороби.

При цьому число позитивних ПЛР-тестів – ймовірно, найоперативніший із них – за тиждень зросло одразу на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно – на 4,9% і 7,3% відповідно.

Відзначимо, що хоча вибухового зростання не спостерігається в жодному регіоні, але темпи тижневого зростання збільшувалися в останні дні, тому ймовірність пришвидшення зростання є досить високою.

До зростання також перейшла частка позитивних результатів тестування. В середньому за останні 7 днів вона склала 2,44% проти досягнутого 9 днів тому мінімального значення у 2,08%, і таке значення є найбільшим з 2 липня 2021 року".

Деталі: Тим часом зазначається, що щоденне число летальних випадків незначно знизилось у тижневому усередненні.