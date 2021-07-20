В Іспанії побудували найвищий житловий будинок в ЄС

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В іспанському місті Бенідорм, яке є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у Європі, завершили будівництво хмарочоса Intempo.

Про це повідомляє The Guardian.

Це найвищий багатоквартирний будинок в Європейському Союзі, висота якого становить 187 метрів. Його вежі-близнюки також можуть похвалитися найшвидшим ліфтом в Іспанії, який підіймається зі швидкістю 4,2 метра на секунду і може піднятися на верхній поверх за 52 секунди.

Вежі пов'язані нагорі ромбовидною структурою, де ціна пентхауса становить близько 2 мільйонів євро. На інших 47 поверхах ціни починаються від 257 000 євро.

Вибір часу може здатися катастрофічним, оскільки такі курортні міста, як Бенідорм, несуть на собі основний тягар різкого падіння іноземних туристів. І все ж, за словами промоутера Uniq Residential, 100 з 256 квартир Intempo були попередньо продані - близько 60% іспанцям, а решта - росіянам, скандинавам, німцям і бельгійцям.

Intempo будували 17 років і за цей час хмарочос змінив кількох власників. Його нинішній власник, фонд SVPGlobal, заплатив 60 млн євро за придбання боргів будівлі у Sareb, так званого "поганого банку", створеного для виведення десятків тисяч незавершених об'єктів нерухомості після обвалу на ринку нерухомості в Іспанії в 2008 році.

Власники впевнені, що відкриття хмарочоса - ключовий крок на шляху до перетворення Бенідорму на Майамі на Середземному морі.

Європейська правда