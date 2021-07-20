Регулятор оновив список проєктів, у які не варто інвестувати

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Нацкомісія з цінних паперів в рамках моніторингу скам-проєктів оновила список сумнівних інвестиційних проєктів та додала до нього 6 проєктів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

До списку сумнівних інвестиційних проєктів додано такі проєкти:

InvestMarkets – https://www.investmarkets.com/

JustTradingCompany – https://justtradecompany.com/ru/

ALFATRUST – https://alfatrust.com/

Dowmarkets – https://dowmarkets.com/

uTrader – https://ru.utrader.com/

TREND BROKER – https://www.trend-broker.com/.

Перелік проєктів наведено на офіційному вебсайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів" за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2.

До скам-проєктів Комісія відносить інвестиції в квазі ринок Форекс та проєкти, які пропонують послуги з інвестування, але мають на меті лише незаконне заволодіння коштами інвесторів.

У регуляторі закликали громадян бути обачними і ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.

Нагадаємо:

Нацкомісія з цінних паперів в рамках моніторингу скам-проєктів поповнила список ще 6 сумнівними фінансовими проєктами.

Економічна правда