Регулятор оновив список проєктів, у які не варто інвестувати
Нацкомісія з цінних паперів в рамках моніторингу скам-проєктів оновила список сумнівних інвестиційних проєктів та додала до нього 6 проєктів.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
До списку сумнівних інвестиційних проєктів додано такі проєкти:
- InvestMarkets – https://www.investmarkets.com/
- JustTradingCompany – https://justtradecompany.com/ru/
- ALFATRUST – https://alfatrust.com/
- Dowmarkets – https://dowmarkets.com/
- uTrader – https://ru.utrader.com/
- TREND BROKER – https://www.trend-broker.com/.
Перелік проєктів наведено на офіційному вебсайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів" за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2.
До скам-проєктів Комісія відносить інвестиції в квазі ринок Форекс та проєкти, які пропонують послуги з інвестування, але мають на меті лише незаконне заволодіння коштами інвесторів.
У регуляторі закликали громадян бути обачними і ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.
Нагадаємо:
Нацкомісія з цінних паперів в рамках моніторингу скам-проєктів поповнила список ще 6 сумнівними фінансовими проєктами.
Економічна правда
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