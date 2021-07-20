Банк "Київська Русь" повернути на ринок неможливо – рішення суду

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Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні скарги мажоритарного акціонера банку "Київська Русь" та залишив у силі ухвалу, якою було закрито провадження у справі щодо відновлення його діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Так, ще 31 березня цьогоріч Окружний адмінсуд закрив провадження у справі до Національного банку щодо зобов’язання вчинити дії з відновлення роботи збанкрутілого банку "Київська Русь". Апеляційна інстанцій рішення підтвердила.

Позивачем у цій справі є мажоритарний акціонер, ексголова правління банку Віктор Братко, якому належить 29,4% акцій фінустанови.

"Ліквідація неплатоспроможного банку є незворотним процесом, а будь-які спроби з боку акціонерів неплатоспроможних банків її уникнути несуть в собі загрозу порушення прав вкладників та інших кредиторів цих банків", – прокоментували рішення суду в НБУ.

Нагадуємо:

Білорусь відмовила Україні у видачі колишнього голови правління банку "Київська Русь" Віктора Братка, якого українські правоохоронні органи звинувачують у знятті з банківських рахунків понад 44 мільйонів доларів в 2015 році.

20 березня 2015 року в банку "Київська Русь" було запроваджено тимчасову адміністрацію. З 17 липня 2015 року розпочато процедуру ліквідації банку. Балансова вартість активів "на папері" складала 5,63 млрд грн, ринкова вартість, за даними незалежних оцінювачів, - 1,34 млрд грн. При цьому сума затверджених акцептованих вимог кредиторів складає 5,38 млрд грн.

Економічна правда