Майже 1 мільярд субвенції: в уряді хочуть закупити ноутбуки для 60 тисяч вчителів

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Мінцифра та Міносвіти цього року планують забезпечити ноутбуками понад 60 тисяч вчителів - у держбюджеті передбачено 1 млрд грн на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, зокрема, 980 млн грн виділені саме на придбання ноутбуків.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

"Завдяки цій субвенції вчителі зможуть зробити процес навчання більш сучасним і доступним. Пандемія змінила освітній процес - уроки з класів перейшли в зум-конференції. Однак, на жаль, не у всіх вчителів була технічна можливість навчати дітей у такому форматі", - заявляють у міністерстві.

"Уже цього року ми забезпечимо понад 60 тисяч вчителів якісною технікою. Ця ініціатива зараз - одна з пріоритетних, над якою ми працюємо спільно з МОН. Продовжуємо цифровізувати освітню сферу.

Електронні журнали та щоденники, онлайн-конференції, презентації на уроках - це майбутнє освіти. Наша мета - зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп’ютер, доступ до швидкісного інтернету та ще більше можливостей для навчання дітей", - заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У наказі МОН прописані вимоги до техніки. Це гарантія того, що комп’ютери будуть високої якості.

З урахуванням співфінансування та очікуваної вартості ноутбука у 20 тис грн планується закупівля понад 60 тис ноутбуків за цією субвенцією. Така вартість розрахована за результатами консультацій із вендорами та після аналізу ринку", - пояснили в Мінцифри.

"Усі ініціативи, які ми реалізуємо в діджиталізації освіти, направлені на організацію належного освітнього процесу в умовах пандемії. Важливо, щоб учителі мали змогу користуватися сучасними гаджетами у своїй повсякденній роботі. МОН приділяє значну увагу своєчасній та всебічній методичній підтримці вчителів із метою оперативного освоєння ними нових цифрових навичок.

Цьогоріч спільними зусиллями нам вдалося передбачити в державному бюджеті цільові кошти для підтримки наших вчителів. Наразі очікуємо від областей злагодженої роботи з організації закупівельних процедур, щоб вчителі швидше отримали ноутбуки. Для цього МОН та Мінцифра підготували лист-роз’яснення для областей, де чітко описано, як реалізувати цю субвенцію", - зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

У квітні була ухвалена постанова, в якій визначені порядок і умови розподілу субвенції. Використати субвенцію можна буде на засадах співфінансування:

70% - за рахунок субвенції, 30% - за рахунок місцевих бюджетів для м. Києва, обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад, де населення становить понад 40 тис осіб;

90% - за рахунок субвенції, 10% - за рахунок місцевих бюджетів для міських територіальних громад, де чисельність населення становить менш ніж 40 тис осіб;

95% - за рахунок субвенції, 5% - за рахунок місцевих бюджетів для сіл, селищ, гірських населених пунктів та міст на лінії зіткнення.

Комп’ютери закуплять на 24 області та м. Київ.

Процес можна буде відстежувати за допомогою спеціального дашборду.

Економічна правда