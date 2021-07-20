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Зеленський і Санду домовилися прискорити будівництво мосту через Дністер

Вівторок, 20 липня 2021, 12:35
 
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду в Грузії обговорив будівництво прикордонного переходу через Дністер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу президента.

"Особлива увага приділялася також проблематиці розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Республіки Молдова.

Сторони погодилися щодо необхідності прискорення реалізації флагманського проєкту в цій сфері - будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць", - сказано у повідомленні.

Зеленський і Санду обговорили першочергові кроки з активізації торговельно-економічної співпраці, визначивши ключовими напрямами економічної взаємодії двох держав співробітництво у сфері енергетики та реалізацію спільних інфраструктурних проєктів, зазначили в пресслужбі.

Зеленський також підтвердив своє запрошення молдовській колезі взяти участь в установчому саміті Кримської платформи, а також в урочистих заходах з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України.

У січні заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомляв, що Україна профінансує будівництво мосту через Дністер, який повинен стати частиною нової магістралі між Києвом та Кишиневом.

Європейська правда

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Україна Молдова дороги Зеленський

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