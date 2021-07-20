Найзаможніша людина світу летить у космос: деталі подорожі та де дивитись

Джеф Безос фото blue origin

Мільярдер Джеф Безос у вівторок, 20 липня з своєю компанією Blue Origin полетить у космос на борту своєї ракетно-капсульної системи New Shepard, процес транслюватимуть у Youtube.

Про це повідомляє Reuters.

Американський мільярдер розпочне свою подорож тривалістю 11 хвилин з майданчику у Західному Техасі, неподалік Ван Горну. Безос повинен пролетіти близько 100 км в рамках першого у світі непілотованого космічного польоту із цивільним екіпаж.

New Shepard висотою 18 м і шириною 4 м є багаторазовим космічним апаратом. Бустерна установка піднімає герметичне пасажирське судно на висоту близько 76 км. Імпульс підносить капсулу вгору в космос. Після цього вона опускається на землю під трьома парашутами. Ракета-носій теж повертається додому.

Крім Безоса на New Shepard до космосу летять його брат та керівник акціонерного капіталу Марк Безос, а також пілотеса Воллі Фанк (82 роки) та нідерландець Олівер Деймен (18 років). Останні стануть найстаршою та наймолодшою людиною, які побували у космосі.

Фанк була однією з жінок, які на початку 1960-х готувались стати астронавтками NASA, але яким відмовили через їхній ґендер. Щодо Деймена, планувалося, що в космос полетить його батько Джо, засновник та голова компанії Somerset Capital Partners, який придбав квиток за майже 28 млн дол. Та згодом Джо передав місце синові.

New Shepard вирушить у космос о 8 ранку за Центральним часом (16:00 за Києвом). Офіційна трансляція розпочнеться на Youtube о 14:30 за Києвом.

Безос став другим мільярдером після Річарда Бренсона, що рушив до космосу протягом липня. Більше про "перегони" читайте у статті ЕП:

Космічний туризм від Бренсона, Безоса і Маска: чим вони відрізняються і коли подешевшає квиток у космос

Економічна правда