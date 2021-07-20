Всі розділи
Укр / Рус

Французька компанія продала перше штучне серце

Вівторок, 20 липня 2021, 09:21
 
фото carmat

Штучне серце французької компанії Carmat було імплантоване італійському пацієнту.

Джерело: Радіо Свобода, Reuters

Деталі: Для цієї операції компанія вперше продала розроблене нею штучне серце під брендом "Есон" (Aeson).

Після оголошення про цю подію акції Carmat на фондовому ринку стрімко подорожчали.

Операція з пересадки штучного серця була зроблена в Неаполі.

Продаж протезу Aeson був дозволений у Європі з грудня 2020 року. Зроблена операція, як заявляє пресслужба Carmat, знаменує собою перший продаж штучного серця з 2008 року, коли з’явилася ця компанія.

Дотепер жодне серце Aeson не використовувалося поза клінічними дослідженнями. Вартість операції (150 тисяч євро) була оплачена регіональною системою охорони здоров’я.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!