Запаси вугілля на складах ТЕС впали на чверть за місяць – "Укренерго"

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З 24 червня запаси вугілля на складах ТЕС скоротилися на 24% – до 1,05 мільйона тонн.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 12,5% менше, ніж повинно бути на 19 липня. При цьому обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС з 24 червня виріс на 6% – до 248 тис. тонн, а газового – навпаки зменшився на 30,4%, до 799 тис. тонн", – наголошується в повідомленні.

При цьому виробництво електроенергії ТЕС 12-18 липня по порівнянні з попереднім тижнем зросло на 19% – з 730 млн кВт-год до 867 млн кВт-год.

"Це пов'язано зі значним збільшенням споживання в енергосистемі (+5,7% у порівнянні з попереднім тижнем) і з тим, що вся доступна на сьогодні потужність АЕС підключена до мережі (інші енергоблоки перебувають у планових ремонтах), а також обмежена можливість значного збільшення потужності ГЕС", – пояснили в "Укренерго".

Так, максимальне виробництво ТЕС було 16 липня (134,3 млн кВт-год) – в день найбільшого споживання за місяць (410 млн кВт-год).

"При цьому частка ТЕС в покритті навантаження в порівнянні з попереднім тижнем зросла на 3% і становила 30%. В аналогічний період минулого року (13-19 липня 2020 року), частка ТЕС становила 23%. Однак, в минулому році була висока частка генерації ТЕЦ та інших – 9%, тоді як в цьому році – лише 3%. Таким чином, частка ТЕЦ і ТЕС практично не змінилася – 32% проти 33% в цьому році", – уточнили в компанії.

У той же час протягом тижня спостерігалося збільшення кількості блоків ТЕС і ТЕЦ, які, за заявками виробників, відключені для проведення аварійного ремонту і тих, які не можуть працювати через відсутність палива.

При цьому імпорт електроенергії в "ОЕС України" з Росії і Білорусі не здійснювався, диспетчерський центр НЕК "Укренерго" також не активував аварійну допомогу в ОЕС України з Росії або Білорусі.

Економічна правда