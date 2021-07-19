Норвегія заявила про причетність до кібератаки хакерів з Китаю

У Норвегії повідомили, що кібератака на парламент 10 березня 2021 року була здійснена з Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

"Це серйозний інцидент, що зачепив нашу найважливішу демократичну інституцію… Влада Китаю має вжити заходів для запобігання таким атакам", - заявила міністр закордонних справ Іне Еріксен Сорейде.

Розслідування розвідки продемонструвало, що атака була здійснена з території Китаю завдяки вразливості у програмному забезпеченні Microsoft (MSFT.O). Міністерка зазначила, що у ЄС та в компанії Microsoft підтвердили цей висновок.

Глава МЗС Норвегії зазначила, що у зв’язку з цим до відомства викликали посла Китаю для обговорення інциденту.

У середині жовтня 2020 року Сорейде заявила, що за серпневою хакерською атакою на норвезький парламент стоїть Росія.

Європейська правда