Виконавча служба стягнула 360 мільйонів заборгованої зарплати

Органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули з початку року 360,3 мільйона гривень заборгованої заробітної плати.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

"З початку 2021 року органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули 360,3 млн грн. Заборгованість з виплати зарплати повністю погашена 26 126 працівникам", – йдеться у повідомленні.

Водночас, упродовж минулого тижня на користь 396 працівників було ДВС стягнуто 4,7 млн грн. заборгованості із заробітної плати.

"Найбільшу суму – 1,5 млн грн. – стягнуто органами Державної виконавчої служби у Запорізькій області з Комунального підприємства "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради на користь 271 працівника. Кошти стягнуто з рахунків боржника. Перше виконавче провадження відкрито у червні 2021 року", - зазначається у повідомленні.

Також 563,7 тис. грн. стягнуто з Комунального підприємства "Підприємство комунальної власності" Енергодарської міської ради. Завдяки органам Державної виконавчої служби в Запорізькій області зарплату отримали 15 працівників. Кошти погашено за рахунок реалізації майна боржника. Документи пред’явлено на виконання у 2019 році.

Органи Державної виконавчої служби у Львівській області стягнули з Товариства з додатковою відповідальністю "Бориславський експериментальний леварно-механічний завод 559,2 тис. грн на користь 18 працівників. Кошти погашено за рахунок реалізації майна боржника.

Як повідомлялося, з початку року органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули 3,1 млрд грн аліментних платежів.

Економічна правда