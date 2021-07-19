Toyota відмовилась від пов'язаної з Олімпіадою-2020 реклами

фото: The japan times

Спонсор Олімпіади-2020 в Токіо - японська компанія Toyota - відмовилася від участі в церемонії відкриття Ігор і від пов'язаної з Олімпіадою реклами на тлі слабкої громадської підтримки проведення Ігор.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що компанія не випускатиме телевізійні рекламні ролики, пов'язані з Олімпіадою.

А гендиректор Toyota Motor Corp Акіо Тойода та інші керівники не відвідають церемонію відкриття Ігор.

"Це правда, що Toyota не буде відвідувати церемонію відкриття, і рішення було прийнято з урахуванням різних факторів, включаючи відсутність глядачів", - заявив речник компанії.

"Ми не будемо випускати жодної реклами, пов'язаної з Іграми в Японії", - додали в Toyota.

"Близько 60 японських корпорацій, які заплатили понад 3 мільярди доларів за спонсорські права на Олімпіаду-2020, зараз стикаються з дилемою, чи пов'язувати свої бренди з цієї подією, яка до цих пір не змогла отримати сильної громадської підтримки.

Лише за чотири дні до церемонії відкриття в Токіо 68% респондентів у опитуванні газети Asahi висловили сумнів у здатності олімпійських організаторів контролювати коронавірусні інфекції, при цьому 55% ​​заявили, що вони проти проведення Ігор", - пише Reuters.

При цьому, три чверті з 1 444 осіб, які взяли участь в телефонному опитуванні, заявили, що підтримують рішення заборонити глядачам відвідувати заходи.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що два випадки зараження коронавірусом виявили у спортсменів в Олімпійському містечку в Токіо, а ще один - поза його межами.

Перший випадок зараження коронавірусом в Олімпійському містечку був зареєстрований у суботу, 17 липня.

Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися з 23 липня по 8 серпня. Через пандемію ці змагання перенесли на рік. Вони будуть відбуватися без глядачів і з дотриманням усіх правил карантину.

Економічна правда