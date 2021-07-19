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З початку року кількість українців у єдиному реєстрі боржників зросла на 15% – Опендатабот

Понеділок, 19 липня 2021, 13:00
 
фото: нбу

З початку року у Єдиному реєстрі боржників Україні з'явилося понад 700 тисяч нових боргів - це переважно борги перед банками і кредитними організаціями, стягнення коштів на користь держави і штрафи за порушення ПДД.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що найшвидше зростають такі категорії заборгованостей:

  • стягнення коштiв, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями і організаціями - кількість таких боргів зросла на 20,4% за півроку (+244 тисячi боргiв);
  • заборгованість з оплати комунальних послуг - зростання на 21.2% за півроку (+73 тисячi боргiв);
  • борги у справах про адміністративні правопорушення — зростання на 19.6% (+158 тис. боргiв).

Загалом з початку року кількість українців у Єдиному реєстрі боржників зросла майже на 15%.

"Потрапляння до ЄРБ загрожує боржнику забороною на виїзд з країни; блокуванням грошей на рахунках в банках та забороною відкривати нові рахунки; забороною на продаж і покупку авто та нерухомості; стягненням заборгованості з усіх офіційних доходів", - додали в Опендатабот.

Нагадаємо:

6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на банківських рахунках українців-боржників автоматично.

Читайте також: Банки будуть автоматично списувати кошти з рахунків боржників: як це працюватиме і кого стосується

Економічна правда

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