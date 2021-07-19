Держпродспоживслужба у вересні перейде в управління Мінагрополітики

Роман Лещенко фото: еп

Держпродспоживслужба у вересні буде передана в підпорядкування Мінагрополітики - розривати функціонал на кілька міністерств не планується.

Про це заявив міністр агрополітики Роман Лещенко на зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації, передає прес-служба ЄБА.

"В контексті Держпродспоживслужби було зазначено, що вона буде в повній мірі передана в підпорядкування Мінагрополітики. Розривати функціонал на кілька міністерств не планується. Повний процес передачі заплановано на вересень цього року", - йдеться у повідомленні.

Також на зустрічі обговорили розділення повноважень МЕРТу та Мінагро.

"Було повідомлено, що профільними для Мінагро залишаються рослинництво, тваринництво, переробка, напрямки, пов’язані зі зрошенням - садівництво, тощо.

Крім того, розвиток зеленого туризму, виноградарство, аквакультура, сільськогосподарське машинобудування. На питання про пріоритетні законопроєкти міністр повідомив, що важливими є ініціативи щодо зрошення, збереження грунтів, державної підтримки, фонду часткового гарантування кредитів для малого та середнього бізнесу, впровадження додаткових фінансових інструментів для капіталізації аграрного сектору, рішення щодо земельного банку, тощо", - додали в асоціації.

Економічна правда