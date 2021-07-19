Нафта дешевшає на тлі рішення ОПЕК + про збільшення видобутку
Понеділок, 19 липня 2021, 10:45
Ціни на нафту 19 липня знижуються після рішення ОПЕК + про збільшення видобутку.
Про це свідчать дані біржових торгів на порталі Investing.com.
Cтаном на 10:37 (за Києвом) вересневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures торгувались по 72,44 дол (-1,56%).
Водночас ф'ючерси на WTI на серпень на торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизились до 70,36 дол за барель (-1,68%).
При цьому, попередні торги завершилися на рівні 73,59 і 71,81 дол відповідно.
Нагадаємо:
Країни ОПЕК + домовилися про підвищення нафтовидобутку з серпня на 400 тисяч б/д на місяць.
Економічна правда
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